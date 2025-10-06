En viktig vecka väntar för det svenska landslaget.

Den svenska drömmen om VM 2026 hänger på en skör tråd. Under måndagen samlades ”Blågult” i Stockholm inför de kommande VM-kvalmatcherna mot Schweiz hemma på Strawberry arena på fredag och mot Kosovo på Gamla Ullevi i Göteborg på måndag, i vad som kan visa sig bli en avgörande vecka i jakten på mästerskapet.

Kvalet till VM 2026 drog i gång i början av september, och för svensk del blev det en riktig fiaskostart. Kvalet inleddes med ett 2–2-kryss borta mot Slovenien, och fortsatte med en 2–0-förlust borta mot Kosovo som ligger på 91:a plats på Fifas världsranking (Sverige ligger på 32:a plats).

Inför oktobers VB-kvalmatcher ligger Sverige på tredjeplats i tabellen, bakom gruppettan Schweiz och tvåan Kosovo. ”Blågult” har samlat ihop en poäng på två matcher och står på samma poäng som Slovenien på fjärdeplats, med två poäng upp till Kosovo och fem till Schweiz som har tagit full pott.

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

# Lag M V O F P 1 Schweiz 2 2 0 0 6 2 Kosovo 2 1 0 1 3 3 Sverige 2 0 1 1 1 4 Slovenien 2 0 1 1 1

Hur kan Sverige ta sig till VM 2026?

I det europeiska VM-kvalet går de tolv gruppettorna direkt till mästerskapet i USA, Maxiko och Kanada. Det återstår fyra omgångar kvar av kvalet och vid full pott kan Sverige landa på 13 inspelade poäng. Då måste ”Blågult” slå både gruppledaren Schweiz (två gånger) och tvåan Kosovo, och det bör kunna räcka till en gruppseger.

Därmed blir oktobersamlingen med största sannolikhet mer eller mindre avgörande för Sverige i jakten på VM 2026.

I november väntar bortareturen mot Schweiz och Slovenien hemma. Det återstår alltså tre hemmamatcher och en bortamatch för svensk del.

Här är Sveriges sista chans

Om det inte skulle bli en förstaplats i VM-kvalgruppen och direktavancemang till VM 2026 har det svenska landslaget ännu en möjlighet att ta sig till mästerskapet. För alla tolv grupptvåor, tillsammans med de fyra högst rankade Nations League-segrarna, väntar ett playoff till mästerskapet, och en andra möjlighet till avancemang.

Hur fungerar playoff till VM 2026?

De tolv grupptvåorna och de fyra högst rankade gruppsegrarna i Nations League (som inte slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp) lottas in i fyra slutspelsträd med semifinaler och final. Vinnarna i de fyra finalerna går direkt till VM 2026.

Sverige, som vann sin Nations League-grupp i våras, skulle alltså vid en tredjeplats i gruppen ändå kunna få möjligheten att kvala till fotbolls-VM 2026. Det som krävs är att sex av de högre rankade Nations League-vinnarna slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Så rankas Nations League-gruppvinnarna:

Portugal Frankrike Tyskland Spanien England Norge Wales Tjeckien Rumänien Sverige

Så spelas Sveriges VM-kval