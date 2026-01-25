Foyth missar VM – drabbad av mardrömsskada

Juan Foyth tvingades kliva av skadad mot Real Madrid.

Nu är domen fastslagen – hälsenan är av och Villarrealbacken väntas missa VM.

Foto: Bildbyrån



Villarreals argentinske landslagsback Juan Foyth skadade sig i helgens La Liga-match mot Real Madrid och tvingades bryta efter känningar i hälsenan.

De första rapporterna pekade på en allvarlig skada – och nu har farhågorna bekräftats. Villarreal meddelar att 28-åringens hälsena är av och att han inom kort kommer att genomgå en operation.

Skadan innebär enligt flera medier, däribland Diario Olé och El Clarín, att Foyth med största sannolikhet missar det kommande världsmästerskapet.

Foyth har hittills spelat 22 landskamper för Argentina och var en del av truppen som tog VM-guld i Qatar.