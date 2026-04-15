Franska medier: Hugo Ekitiké missar VM

Hugo Ekitiké bars ut på bår under matchen mellan Liverpool och Paris Saint-Germain.

Skadan är såpass allvarlig att fransmannen missar sommarens VM.

Det skriver Le Parisien.

Hugo Ekitiké fick starta på topp tillsammans med Alexander Isak mot Paris Saint-Germain. Efter en dryg havltimme föll anfallaren ihop när han skulle ta en löpning.

Fransmannen tog sig mot ankeln och behövde bäras ut på bår. Det stod snabbt klart att det rörde sig om en skada på hälsenan, vilket oftast betyder en lång skadefrånvaro.

Enligt franska Le Parisien är prognosen sämsta tänkbara för Ekitiké. Tidningen menar att säsongen är över för anfallaren, liksom hans chanser att spela VM för Frankrike i sommar.

Hugo Ekitiké har varit ett återkommande namn i Didier Deschamps landslagstrupp sedan han blev uttagen för första gängen i höstas. Så här långt har det blivit två mål på åtta landskamper för anfallaren.

