Gerhardsson öppnar för Blågult: ”Skulle ta det vidare”

Flera namn pekas ut som ersättare till Jon Dahl Tomasson.

Ett av dem skulle kunna vara förre damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson.

– Man vet aldrig hur det blir, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Efter att Jon Dahl Tomasson sparkades av det svenska herrlandslaget har det florerat flera olika alternativ på ersättare till dansken.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att förbundet har varit i kontakt med den förre United-tränaren Ole Gunnar Solskjær.

Ytterligare ett namn som har dykt upp på listorna är damlandslagets förre förbundskapten Peter Gerhardsson. 66-åringen vill inte avslöja eller bekräfta kontakt med SvFF.

– Det är sådana frågor jag inte har svarat på under alla mina år. Det är väl någon gång att det har läckt något, men jag svarar inte på sådant där. I det här fallet kan jag inte svara på den delen. Om jag har fått frågan så skulle jag inte säga det så, skulle jag inte ha fått det – då är det en icke-fråga, säger han till GP.

Samtidigt håller han dörren öppen för att utforska möjligheten om den dyker upp.

– Skulle det komma en sådan fråga skulle jag givetvis ta det vidare och se vilka förutsättningarna var. Får man en förfrågan om ett lag, då blir svaret ibland att man inte får ta med sig någon dit. Är det då att man ska flytta eller så, då känns det kanske svårt att göra jobbet som krävs utan att få ta med sig någon. När man får frågor och så säger man inte bara ja eller nej, utan det handlar mycket om vilka förutsättningarna är. Den minsta delen är oftast lönen för mig. Snarare handlar det om hur ser det här landslaget eller den här klubben ut, vilka spelare är det, vad har man för stab säger han och avslutar:

– När jag slutade hade jag ingen aning om vad som skulle hända. Jag trivs med det. Att inte behöva ha något mål att ”Nu ska jag göra det här och det här”. Jag har haft förmånen att vara klubblagstränare i BK Häcken i åtta år, när jag var där sa jag att jag aldrig skulle träna något landslag. Det skulle jag aldrig sagt, för man vet aldrig hur det blir. Att vara klubblagstränare och förbundskapten för ett landslag är två helt olika jobb. Jag har gått in öppet i det här

Sverige ligger sist i sin VM-kvalgrupp med ett poäng på fyra matcher.