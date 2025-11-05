Gustav Lundgren: ”Jag trodde det var en försäljare”

Gustav Lundgren har förärats en plats i det svenska herrlandslaget.

Det fick Gais-spelaren reda på under dagens träning – efter att ha missat ett samtal under gårdagen.

– Jag tänkte att det var en försäljare eller liknande, säger Lundgren till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Han är succémittfältaren som har tagit den låga vägen fram till toppen av allsvenskan med Gais.

Under onsdagen togs han även ut i det svenska herrlandslaget – i Graham Potters första trupp som förbundskapten.

Det fick 30-åringen reda på under onsdagens träning med Gais, då han missade ett samtal igår.

– Jag fick reda på det nu under träningen. Jag hade ingen koll. Jag vet fortfarande inte om jag kan ta det på allvar eller om det är någon som skojar med mig, säger han till Sportbladet och fortsätter:

– Nej. Jag hade ett missat samtal i går. Jag kollade numret men hittade inte varifrån det kom och då ringde jag inte tillbaka. Jag tänkte att det var en försäljare eller liknande.

Graham Potter förtäljer att det var han som försökte nå Lundgren under gårdagen.

– Jag har försökt ringa honom. Men det gick inte fram. Han har en fin fotbollshistoria och är ett bra exempel på att aldrig ge upp. Man måste tro på det och fortsätta, säger han under presskonferensen.






