Gyökeres mållös: ”Ibland kom inte bollarna”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Viktor Gyökeres fick nöja sig med assist i kryssmatchen mot Slovenien.
Den svenske anfallaren fick inte göra något mål.
– Man hade velat komma till fler lägen, säger han till Fotbollskanalen.
Viktor Gyökeres kommer från en fjolårssäsong där han gjorde 54 mål i klubblaget.
I Sveriges VM-kvalmatch mot Slovenien fanns svensken med från start. Något mål blev det dock inte och Gyökeres fick nöja sig med en assist.
– Men det gick helt okej. Man kan alltid göra det bättre och man hade velat komma till fler lägen och varit ännu mer involverad i offensiven, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:
– Ibland kom inte bollarna dit man ville, men nu gjorde vi ändå två mål på bortaplan och andra kom till bra lägen. Vi borde ha vunnit.
I nästa match mot Kosovo vill Gyökeres höja sin prestation.
– Vara på rätt plats och jobba hårt. Hitta bra samspel med de andra i laget och då kommer det att komma.
Sverige ställs mot Kosovo på måndag den 8 september.
Den här artikeln handlar om: