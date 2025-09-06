Gyökeres mållös: ”Ibland kom inte bollarna”

Viktor Gyökeres fick nöja sig med assist i kryssmatchen mot Slovenien.

Den svenske anfallaren fick inte göra något mål.

– Man hade velat komma till fler lägen, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres kommer från en fjolårssäsong där han gjorde 54 mål i klubblaget.

I Sveriges VM-kvalmatch mot Slovenien fanns svensken med från start. Något mål blev det dock inte och Gyökeres fick nöja sig med en assist.

– Men det gick helt okej. Man kan alltid göra det bättre och man hade velat komma till fler lägen och varit ännu mer involverad i offensiven, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Ibland kom inte bollarna dit man ville, men nu gjorde vi ändå två mål på bortaplan och andra kom till bra lägen. Vi borde ha vunnit.

I nästa match mot Kosovo vill Gyökeres höja sin prestation.

– Vara på rätt plats och jobba hårt. Hitta bra samspel med de andra i laget och då kommer det att komma.

Sverige ställs mot Kosovo på måndag den 8 september.





