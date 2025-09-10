Prenumerera

Foto: Alamy

Haalands succé – först på 48 år

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Erling Haaland hade show mot Moldavien.
Han blev den första europeiska spelaren att göra fem mål i en VM-kvalmatch sedan 1977.

Bildmontage: Erling Haaland, anfallare i Manchester City och det norska landslaget, och Hans Krankl.
Foto: Alamy

Det var i tisdagskvällens VM-kvalmatch mellan Norge och Moldavien som den 25-åriga Manchester City-stjärnan Erling Haaland slog till.

Norges superanfallare nöjde sig inte bara med ett eller två mål. Nej, Haaland svarade för hela fem mål i den norska 11–1-överkörningen. Då blev 25-åringen först på 48 (!) år.

Oslo 2025-09-09. Norges Erling Braut Haaland firar efter 10-1-målet under VM-kvalmatchen i fotboll mellan Norge och Moldavien på Ullevaal Stadion.
Foto: Alamy

Inte sedan Hans Krankl gjorde sex mål för Österrike mot Malta 1977 har en enda europeisk spelare stått för fem fullträffar i en och samma VM-kvalmatch. Erling Haaland står nu på 48 gjorda mål på 45 landskamper för det norska A-landslaget.

Norge toppar sin grupp i kvalet till VM 2026 på 15 poäng, full pott. Det är sex poäng framför tvåan Italien (som har en match mindre spelad). På fem spelade matcher i VM-kvalet har Norge gjort 23 mål.

