Beskedet: Senegal fråntas Afcon-titeln

Senegal ska ha lämnat walk over i finalen av Afrikanska mästerskapen.

Nu fråntas nationen titeln och den tilldelads Marocko, meddelar Caf.

I finalen av Afrikanska mästerkapen mellan Senegal och Marocko uppstod märkliga scener. Marocko tilldelades en straffspark i slutet av matchen och Senegal lämnade planen i protest.

Efter ett tag klev Senegal ut på planen igen och Marockos Brahim Diaz brände straffen. I förlängningen lyckades Senegal vinna.

Nu meddelar Caf att Senegal blir fråntagna titeln. Detta då det anses som att de lämnade walk over när spelarna lämnade planen. Det innebär att titeln går till Marocko.