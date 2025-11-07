Holmberg jublar över Gais-stjärnan: ”Helt magisk!”

GÖTEBORG. Gustav Lundgren, 30, kan göra landslagsdebut.

Det gör Gais-tränaren Fredrik Holmberg överlycklig.

– Man blir så glad och så stolt och är så glad för hans skull, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var i onsdags som den nya förbundskaptenen Graham Potter bjöd på en megaskräll i sin första landslagstrupp. Vid sidan av Malmö FF:s Taha Ali var Gais-stjärnan Gustav Lundgren en del av den blågula truppen till de två sista VM-kvalmatcherna.

30-åriga Lundgren, som för två år sedan fortfarande inte hade gjort en allsvensk match, har aldrig tidigare representerat landslaget.

– Det är fantastiskt! Man blir så glad och så stolt och är så glad för hans skull, säger Gais-tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg.

Vem är nästa Gaisare till landslaget?

– Vi har ett gäng spelare som är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Det är svårt att välja en, men svårt att blunda för en sådan som Amin Boudri, som jag tycker bara tar steg på steg. Men vi har ett gäng till och förhoppningsvis såg de att det inte är längre ifrån än så, att vi har en landslagsspelare i vår trupp. Det borde sporra och ge energi och skicka signaler.

Hyllningen: ”Häftigt”

Gustav Lundgren och Fredrik Holmberg har följts åt i sina karriärer; från spelare i division 4 2016 till en säkrad allsvensk tredjeplats 2025. Sedan 2022 har de tillsammans varit med och lyft Gais från division 1 till allsvenskans toppskikt.

– Vi spelade ihop i division 4 2016, sedan gick våra spelarkarriärer åt varsitt håll kan man säga, skojar Holmberg.

Holmberg. Foto: Bildbyrån

– Det häftiga är hur han har anpassat sig och höjt sig till nästa nivå i sitt sätt att träna och sitt sätt att vara. Som fotbollsspelare är han helt magisk, men det häftiga är hur han faktiskt är vid sidan av. Vilken ledare och vilken förebild det är. Hur han är mot alla och att det någonstans är bra att det är just honom det här händer. Det är så bra för många unga spelare som ser hur man kan vara även om man är stjärna.

Vad blir nästa steg för ”Gurra”?

– Han kan skjuta dem till VM. Och göra bra ifrån sig. Han har all kapacitet till det.

Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november.