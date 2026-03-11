Idrottsministerns besked – Iran kommer inte att delta i VM

Den iranska idrottsministern Ahmad Donyamali kommer med ett besked.

Nationens herrlandslag i fotboll kommer inte att delta i sommarens VM.

– Det finns inga villkor som gör att vi kan delta, säger han till nyhetsbyrån DPA.

Foto: Alamy

Med tre månader kvar till premiären av sommarens VM i Nordamerika har en rejäl konflikt blossat upp i Mellanöstern. Två av de inblandade nationerna är USA och Iran, där ett av länderna anordnar turneringen och det andra har kvalificerat sig till den.

Trots den väpnade konflikten mellan nationerna menade den amerikanska presidenten Donald Trump att man fortsatt har planerat för att alla kvalificerade länder ska delta i sommarens mästerskap. Detta återgav åtminstone Fifa-presidenten Gianni Infatino via sina sociala medier.

”Vi talade också om den nuvarande situationen i Iran och det faktum att Irans landslag har kvalificerat sig för att delta i FIFA-VM 2026. Under samtalen upprepade president Trump att det iranska laget naturligtvis är välkommet att delta i turneringen i USA”.

Lyssnar man till den iranska idrottsministern, Ahmad Donyamali, ser det dock inte troligt ut att hans nation kommer att delta i sommarens mästerskap.

– Efter att den korrupta regeringen dödade vår ledare finns det inga villkor som gör att vi kan delta i VM, säger Donyamali till nyhetsbyrån DPA.

– Med tanke på de illvilliga åtgärder som vidtagits mot Iran, två krig inom loppet av åtta eller nio månader, och flera tusen av våra människor dödades. Därför har vi definitivt ingen möjlighet att delta på det här sättet, fortsätter han.

Sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada tar sin början den 11 juni.