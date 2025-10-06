”Inte pratat med Robin, har en höggravid fästmö…”

STOCKHOLM. Robin Olsens tid i landslaget är ett minne blott och Viktor Johansson är nu ny etta.

Men Blågults målvakt som kommer vakta målet mot Schweiz på fredag har inte samtalat med Olsen efter chocken kring slutet i landslaget.

– Nej, jag har inte hunnit. Jag har en höggravid fästmö som kräver mycket, säger Johansson i den mixade zonen på Bosön.

Foto: Bildbyrån

Viktor Johansson har sedan intåget i landslaget hyllat Robin Olsen i mer eller mindre varje samling.

Nu är Olsen borta från landslagsdiskussionen – åtminstone så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten.

Efter ordkriget mellan MFF-målvakten och ”JDT” vill Viktor Johansson inte lägga sig i mellan de två parterna.

– Det Jon sagt får stå för Jon och det Robin sagt får stå för Robin. Jag kommer inte lägga mig i det, säger han under måndagskvällen på Bosön.

Vad säger du om att Robin Olsen inte gick med på att vara tvåa i landslaget?

– Det får stå för Robin, jag har inget att kommentera om det.

Har du pratat med Robin efter det här?

– Nej, jag har inte hunnit prata med Robin. Jag har en höggravid fästmö hemma som kräver mycket, så jag har inte pratat med någon.

Övriga målvakter som är uttagna inför VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Kosovo är Kristoffer Nordfeldt och debutanten Noel Törnqvist, men det står alltså klart redan nu att Johansson vaktar målet mot Schweiz – något som Tomasson gick ut med förra veckan.

– En stor ära. En otroligt stor ära. Fantastiskt roligt, jag ser fram emot det jättemycket, säger Johansson.