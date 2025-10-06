STOCKHOLM. Robin Olsen har lagt locket på efter hårtorken mot Jon Dahl Tomasson i tisdags.

Sveriges förbundskapten är inte intresserad av att prata ut med målvakten efter nobben till landslaget.

– Jag kan inte se någon anledning till att prata med honom nu, säger dansken på dagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var i tisdags som bomben slog ner i fotbollssverige: Robin Olsen slutar i landslaget.

Senare under samma kväll tog Olsen heder och ära av förbundskapten Jon Dahl Tomasson efter att dansken meddelat Olsen att han inte skulle vara förstamålvakt i matchen mot Schweiz i fredagens VM-kval.

”Jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under. Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten”.

Tomasson höll sedan en presskonferens dagen därpå i samband med trupputtagningen – och gick då till motattack mot Olsen:

”Jag är besviken på Robins reaktion, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet i stället för att stå enad med sina lagkamrater. Det är som att du säger till en lagkamrat att du inte är bra nog. Laget kommer alltid först. Man måste alltid bete sig som en lagspelare. Det är därför jag tycker att han svek sina lagkamrater”.

Sedan dess har Olsen valt att lägga locket på om landslaget och Tomasson – och när dansken under måndagen i samband med att landslaget samlas i Stockholm inför VM-kvalet får han på nytt frågan om Olsen.

– Vi har inte pratat och jag kan inte se någon anledning att prata med honom nu, säger Tomasson.

Tacksam över Lindelöfs comeback: ”Men kommer inte kunna spela 90 minuter”

Med Olsen ute ur bilden samtidigt som vicekapten Dejan Kulusevski går skadad är förbundskaptenen tacksam över att Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka i truppen, detta efter att han saknades i september då mittbacken fortfarande inte hade gjort klart med någon ny klubb efter avskedet från Manchester United i maj månad.

– Jag är väldigt glad över att ha honom tillbaka och få in hans ledarstil, säger Tomasson om lagkaptenen som sedan ankomsten till Aston Villa fått nöja sig med korta inhopp.

– Det är inte en optimal situation men jag är glad över att ha honom tillbaka i truppen med sitt ledarskap, fortsätter Tomasson.

Förbundskaptenen menar att vi inte kan vänta oss att se Lindelöf spela 90 minuter mot Schweiz och Kosovo.

– Nej han kommer inte kunna spela 90 minuter, men sedan kan man alltid hjälpa laget på olika sätt – oavsett om man startar eller inte.

Skrattar till kring Lidberg: ”Kommer så fort som möjligt”

En spelare som gör comeback i landslaget efter elva månader utanför truppen är Isac Lidberg som kallats in som reserv nu när Jordan Larsson tvingades kasta in handduken på grund av skada.

Tomasson är imponerad av Lidberg som vräkt in mål i 2.Bundesliga för Darmstadt. Med sina åtta fullträffar på lika många matcher så toppar han skytteligan i den tyska andradivisionen.

– Han är i bra form, gjort åtta mål där. Han var nära att komma med i ursprungstruppen och han blev väldigt glad när jag ringde. ”Jag kommer så fort som som möjligt”, säger Tomasson och skrattar när han berättar om samtalet med Lidberg.