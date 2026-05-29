Inte spelat sen mars – kampen inför Tunisien: ”Hoppas”

STOCKHOLM. Han har inte kunnat göra en minut efter playoff-segern mot Polen i slutet av mars.

Ändå hoppas Carl Starfelt hinna nå matchform till VM-premiären mot Tunisien om dryga två veckor.

– Det finns fortfarande mycket tid, säger mittbacken till FotbollDirekt.

”Carl har en historik med ryggen så det är egentligen inte ett nytillkommet problem. Det förvärrades efter playoffet men rapporterna från Spanien som vi fått är att han svarat bra på rehaben, framförallt sista veckorna. Han hade betydligt mer syntom för en månad sedan och därefter har det varit en snabb förbättring senaste veckorna och det är det som gör att man känner att det just nu ser positivt ut. Sedan är det klart att man också behöver träna och spela fotboll innan man ställer sig på en VM-plan i mitten av juni. Så är det ju”

Orden var lagläkare Jonas Werner i går gällande Carl Starfelts kamp mot klockan för att hinna tillbaka till VM-premiären mot Tunisien 15 juni från den ryggskada som plågat honom sedan VM-playoffet i slutet av mars månad.

Faktum är att mittbacken inte gjort en minut sedan VM-avancemanget. Ryggen har hindrat honom hemma i Celta Vigo, såväl i ligaspelet som i Europa League där den galiciska klubben nådde kvartsfinal innan det blev uttåg mot finalisten Freiburg.

– Tråkigt att missa slutet av säsongen i Celta, det var extremt roliga och viktiga matcher där. Jag försökte hinna komma tillbaka, men det har gått lite långsammare än vad jag hoppats på, säger Starfelt och fortsätter:

– De senaste två veckorna har gått väldigt snabbt framåt. Det ska så klart vara roligt att spela VM, det var inte självklart att det skulle vara aktuellt för mig. Tanken har dykt upp några gånger, men jag har fokuserat på att snabbt ta mig tillbaka, jag har tagit dag för dag. Att kunna vara aktuell nu känns skönt.

Starfelt hoppas på minuter i VM-uppladdningen mot Norge och Grekland, vilket då alltså skulle vara mittbackens första minuter på två månader.

– Det är ju verkligheten. Jag har inte spelat mycket på senaste tiden, inte tränat mycket heller… Men det finns fortfarande mycket tid. Jag är hoppfull, jag hoppas.

Starfelts lagkamrat i Celta Vigo, Williot Starfelt, ratades en VM-plats – detta efter att han fick vara med under playoffet i mars.

– Så klart han är en nära vän. Vi har pratat mycket, stöttat varandra. Klart det är tråkigt att han inte är med, men det är inte enda vännen som inte är uttagen, säger Starfelt och tillägger:

– Men Williot har gjort det jättebra i Spanien, de är jättenöjda med honom där.