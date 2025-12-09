Iran vill stoppa pridematchen mot Egypten i VM

Den 26 juni kommer Iran att möta Egypten i VM 2026.

Detta sammanfaller även med slutspelets pridematch.

Nu vill Irans fotbollsförbund stoppa arrangemanget, enligt den statliga nyhetsbyrån ISNA.

Foto: Alamy

Under fredagen förra veckan lottades grupperna till fotbolls-VM 2026. Då stod det klart att Iran och Egypten hamnade i samma grupp, tillsammans med Belgien och Nya Zeeland.

Matchen mellan Iran och Egypten kommer att spelas den 26 juni i Seattle, där man under juni månad firar ”Seattle Pride”. Således har matchen mellan de två nationerna benämnts som mästerskapets ”pridematch”.

Den vill det Iranska fotbollsförbundet stoppa, enligt den statliga nyhetsbyrån ISNA. Ordföranden för förbundet, Mehdi Taj, säger att både Iran och Egypten har framfört ”invändningar mot detta” och även kallat det för ett ”irrationellt drag som stödjer en viss grupp”. Däremot nämner han inte specifikt marknadsföringen av pridematchen.

Under måndagen meddelade även statlig iransk tv att förbundet kommer att ”överklaga” den så kallade Pridematchen till Fifa.

I Iran är homosexualitet olagligt och kan leda till dödsstraff.