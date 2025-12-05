Klart: De kan Sverige möta i VM-gruppspelet 2026
Nu är det klart.
Om Sverige tar sig till VM-skutspel möter de Japan, Tunisien och Nederländerna
Se hela listan med VM-grupperna här.
Under fredagen lottades grupperna till VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM-skutspelet kommer att bestå av 12 grupper med fyra landslag i varje. Totalt är det 42 landslag som kommer att lottas in i grupperna. De ytterligare sex landslagen, däribland Sverige, lottades utifrån sin playoff-grupp. Sveriges ligger i playoff-grupp B tillsammans med Ukraina, Polen och Albanien.
Värt att notera är att i varje VM-grupp är det max två landslag från Europa och ett från övriga världsdelar.
De kan Sverige möta i VM-gruppspelet
Sedan tidigare stod det klart att Sverige kommer att spela playoff till VM 2026. I semifinalen väntar Ukraina och vid en eventuell final ställs Blågult mot vinnaren mellan Polen och Albanien. Nu står det klart att om Sverige tar sig vidare genom playoff blir det en VM-grupp med Nederländerna, japan och Tunisien.
Här är VM-grupperna
Grupp A: Mexiko, Sydafrika, Sydkorea, (Danmark/Nordmakedonien/Tjeckien/Irland)
Grupp B: Kanada, (Italien/Nordirland/Wales/Bosnien), Qatar, Schweiz
Grupp C: Brasilien, Marocko, Haiti, Skottland
Grupp D: USA, Paraguay, Australien, (Turkiet/Rumänien/Slovakien/Kosovo)
Grupp E: Tyskland, Curaçao, Elfenbenskusten, Ecuador
Grupp F: Nederländerna, Japan, (Ukraina/Sverige/Polen/Albanien), Tunisien
Grupp G: Belgien, Egypten, Iran, Nya Zeeland
Grupp H: Spanien, Kap Verde, Saudiarabien, Uruguay
Grupp I: Frankrike, Senegal, (Irak/Bolivia/Surinam), Norge
Grupp J: Argentina, Algeriet, Österrike, Jordan
Grupp K: Portugal, (Kongo-Kinshasa/Nya Kaledonien/Jamaica), Uzbekistan, Colombia
Grupp L: England, Kroatien, Ghana, Panama
Playoff-grupperna:
Uefa-slutspel A: Italien, Wales, Bosnien-Hercegovina, Nordirland
Uefa-slutspel B: Ukraina, Polen, Albanien, Sverige
Uefa slutspel C: Turkiet, Slovakien, Kosovo, Rumänien
Uefa-slutspel D: Danmark, Tjeckien, Irland, Nordmakedonien
FIFA Play-off 1: Kongo-Kinshasa, Jamaica, Nya Kaledonien
FIFA Play-off 2: Irak, Bolivia, Surinam
