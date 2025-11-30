Ishaks ärliga svar om landslaget: ”Är inte i behov av mig” 

Han står noterad för totalt sju landskamper i sin karriär.

Nu är Mikael Ishak i sitt livs bästa form – men har inga som helst förhoppningar om att få ett samtal av Graham Potter.

– Det är mycket annat som ska klaffa och de är inte i behov av mig, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med över fem år i Polen har Mikael Ishak växt fram till en riktig fanbärare i Lech Poznan, där han är 19 mål från att tangera rekordet som klubbens bästa målskytt någonsin.

Under inledningen av årets säsong har den 32-årige anfallaren från Södertälje gjort hela 17 mål på 24 matcher, och beskriver sig själv vara i sitt livs form.

Mitt i allt detta har det svenska herrlandslaget spelat VM-kval, utan Ishak. I en intervju med FotbollDirekt berättar Lech-kaptenen om hur han följer blågult idag, och varför han inte har några förhoppningar om att tas ut i en trupp.

✔️ Läs även: Mikael Ishak – Lech Poznans fanbärare från Södertälje!