Japans förbundskapten varnar för Sverige: ”Tufft motstånd”

Den 26 juni ställs Japan mot Sverige i VM.

Redan nu varnar förbundskapten Hajime Moriyasu för det blågula landslaget.

– Sverige har inte bara en men flera skickliga anfallare som kan göra mål, säger han till sajten Hochi Sports.

Efter den dramatiska playoff-finalen stod det klart att Sverige kommer att spela VM-gruppspel under sommaren.

Där inleder man med att möta Tunisien den 15 juni innan Nederländerna står för motståndet den 20 juni. Sist ut i gruppspelet för svensk del väntar Japan, den 26 juni på AT&T Stadium i Texas.

Med 78 dagar kvar till den sista gruppspelsmatchen berättar den japanska förbundskaptenen, Hajime Moriyasu, om hur han ser på Graham Potters landslag.

– Sverige har inte bara en men flera skickliga anfallare som kan göra mål, och de kan ställa om från ett stabilt försvar till att hitta dessa anfallare, säger Moriyasu till sajten Hochi Sports och utvecklar sitt resonemang:

– Nordiska lag är välorganiserade i sitt spel och besitter både teknisk skicklighet, bra fötter och fysisk styrka.

Slutligen slår den japanska förbundskaptenen fast att…

– Det är ett mycket tufft motstånd.

Japan var först med att kvalificera sig till sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada (bortsett värdnationerna) genom sin kvalgrupp i Asien.