”JDT” stöttar Olsen: ”Räddat Sverige många gånger”

Robin Olsen stod för en rejäl tavla i krysset mot Slovenien.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson försvarar Blågult-keepern.

– Vi ska inte skylla på honom överhuvudtaget, säger dansken till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sverige spelade lika i VM-kvalpremiären mot Slovenien. Detta efter att Slovenien kvitterat två gånger om.

– Andra målet är ett svagt mål att släppa in och när du släpper in det så sent blir du förstås besviken, extremt besviken. Man vill vinna den här matchen, men när man får lite distans, vilket är väldigt svårt eftersom det är så känslomässigt, då är det en bra helhetsprestation, säger förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson till Fotbollskanalen.

Vid Sloveniens 1–1-mål stod Sveriges målvakt Robin Olsen för ett misstag – men JDT är tydlig med att inte lägga skuld på honom.

– Robin har räddat Sverige en massa gånger så vi ska inte skylla på honom överhuvudtaget.

Samtidigt ser dansken krysset som ett poängtapp.

– Känslan är definitivt två förlorade poäng.

Sverige ställs mot Kosovo i nästa kvalmatch. Den spelas på måndag den 8 september med avsparkstid 20.45.





