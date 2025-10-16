Det Svenska Fotbollförbundet är på jakt efter en ny förbundskapten.

Då menar AIK:s förre guldmålvakt, Oscar Linnér, att den vakanta positionen bör fyllas av en svensk.

– En förbundskapten för det svenska landslaget ska veta hur det känns att sitta på en träbänk på en av våra idrottsplatser, skriver han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har entledigats från jobbet som förbundskapten för det svenska landslaget. Frågan om vem som bör ta över den vakanta positionen har sedan dess varit mycket omskriven och omdebatterad.

Under onsdagen publicerade den förre guldhjälten för AIK, Oscar Linnér, ett inlägg på Instagram där han förklarade att han ville se sin före detta tränare Rikard Norling ringas upp av landslagsledningen. ”Ingen förtjänar därför samtalet mer”, skrev han bland annat.



När FotbollDirekt kommer i kontakt med burväktaren, som står noterad för en A-landskamp och till vardags spelar för finska KTP, berättar han mer än gärna om hur han ser på tyngden av att anställa rätt person på förbundskaptensposten.

– Svensk fotboll är en av de absolut viktigaste samhällskrafterna vi har i Sverige 2025. Det är vår nationalsport och väldigt många människors vardag har något inslag av fotboll i sig, antingen via eget utövande, supporterskap eller att anhöriga är engagerade. Att bli utsedd till förbundskapten för svenska landslaget i fotboll får därmed klassas som ett av de mest ärofyllda och ansvarskrävande uppdragen som går att få i Sverige. I min värld är det en absolut självklarhet att svensk fotbolls mest ädla roll ska innehas av någon som gjort resan genom svensk fotboll och känner svensk fotboll på djupet, skriver han i ett långt SMS till FotbollDirekt och fortsätter:

– En förbundskapten för det svenska landslaget ska i min värld, utöver meriter från hösta nivå inom svensk fotboll, också veta hur det känns att sitta på en träbänk på en av våra idrottsplatser runt om i landet och coacha en höstmatch på en dålig gräsplan och dricka tre koppar svart bryggkaffe i halvtidspausen. Har man inte gjort det kan man inte vara den yttersta representanten för svensk fotboll. Med det sagt, hur kompetent och meriterad en dansk eller norsk tränare än är, så borde ett svenskt landslag inte ledas av en dansk eller norsk tränare. Ole Gunnar Solskjaer och Jon Dahl Tomasson har ingen aning om hur det funkar nere i svenska division ett, varifrån många av våra landslagsspelare gör sitt avstamp några år innan debuten. Det blir också lite av ett hån mot alla våra svenska duktiga tränare om man låter den yttersta tränarrollen inom svensk fotboll istället tillfalla en dansk eller norsk tränare, som inte vet vad Ljungskile SK eller Enköpings SK är för klubbar, som exempel.

De tycker Oscar Linnér bör ta över som förbundskapten för Sverige

IFK Göteborgs tränare, Stefan Billborn, och Mjällby AIF:s tränare, Anders Torstensson. Foto: Bildbyrån

Inga danskar eller norrmän alltså. Men vem bör ta över den vakanta posten efter Dahl Tomasson? Oscar Linnér lyfter fram två kandidater, där tajmingen inte är helt optimal.

– I min värld finns det några gedigna svenska kandidater som ska göra upp om platsen som förbundskapten. Anders Torstensson och Stefan Billborn är två mycket duktiga tränare, som egentligen gjort sig förtjänta av uppdraget som svensk förbundskapten och har kompetensen för det jobbet. Gemensamt för de båda är att de just nu leder klubbar som mår väldigt bra, och rimligtvis bör det svenska fotbollförbundet inte gå in och bryta upp de framgångsrika projekten som Mjällby AIF och IFK Göteborg är mitt uppe i. Svensk fotboll kommer att gynnas av om Mjällby behålls intakta och vara bra i sitt Europakval nästa år, och svensk fotboll gynnas av om Stefan Billborn kan få IFK Göteborg tillbaka till fornstora dagar. Engelmark/Mellberg var en bra och framgångsrik kombination men Engelmark är just nu under kontrakt i Sirius och gör ett bra jobb där.

– De återstående kandidaterna jag tycker borde få göra upp om rollen är Rikard Norling och Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf. De är samma typer av gedigna svenska tränarprofiler och har precis den bakgrund och kännedom om svensk fotboll som en svensk förbundskapten bör ha. De har varit långvariga men också vunnit SM-guld med Sveriges mest påpassade klubbar vilket visar att de har förmågan att leverera under press och vara framgångsrika över tid i de mest pressade uppdragen man kan ha i elitfotbollen. De har också en viss typ av ”aura” som inte riktigt går att sätta ord på, fortsätter Linnér.

Därför borde Norling ta över förbundskaptensjobbet: ”Ingen är mer lämpad för rollen”

Foto: Bildbyrån

– Anledningarna bakom att jag tycker att just Rikard ska få rollen som förbundskapten är många, men just nu behöver Sverige en riktigt stark kollektiv defensiv att kunna luta sig mot och utgå ifrån. Att under perioder i matcher sjunka lågt och låta motståndarna rulla runt bollen är ingen fara, så länge man ligger som ett stabilt kollektiv där alla deltar i försvarsspelet. Därifrån kan man sedan äta sig in i matcher och gå på knock när tillfälle ges, med hjälp av några av världens bästa offensiva spelare. Men att forcera en knock, vilket varit fallet i Sveriges senaste landskamper, blir inte bra och det tror jag alla är överens om. Även de bästa boxarna måste ha en bra guard att förlita sig på innan de hittar lägen att börja dominera matchbilden.

– Manchester City, Napoli och Inter ligger också lågt ibland, med samtliga spelare bakom boll, men de öser in mål framåt ändå. Jag är övertygad om att ett framgångsrikt offensivt spel kommer naturligt om det finns ett bra kollektivt försvar att luta sig mot bakåt vid tillfällen, och ingen är mer lämpad för rollen att på kort tid sätta ett starkt kollektivt försvarsspel än vad Rikard Norling är. Stjärnorna står på rad, eller vad är det man säger?, avslutar Oscar Linnér.