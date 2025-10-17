Efter fiasko-kvalet – Blågult rasar på världsrankingen

Ordentligt fiasko i VM-kvalet.

Nu faller också Blågult rejält på världsrankingen.

Det svenska herrlandslaget tappar åtta placering.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget har gått otroligt svagt i VM-kvalet.

Under den senaste VM-kvalsamlingen blev det två 2–0-förluster mot Schweiz och Kosovo.

Den senaste samlingen kostade Jon Dahl Tomasson jobbet som förbundskapten och nu får den även ytterligare konsekvenser.

Det svenska herrlandslaget tappar nämligen rejält på världsrankingen.

Sverige faller från 32:a plats till 40:e plats och med ett tapp på totalt 27.63 rankingpoäng så är Sverige den nation som tappat absolut mest av alla i hela världen.

Nästa landslagssamling går av stapeln i november, då väntar de två avslutande matcherna i VM-kvalet, hemma mot Slovenien och borta mot Schweiz.