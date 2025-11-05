Potter petar Salétros: ”Inget lätt beslut”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. Given på Jon Dahl Tomassons mittfält, inte ens med i Graham Potters första landslagstrupp.
Petningen av Anton Salétros var den stora bomben när nya förbundskaptenen presenterade sina namn till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien.
– Det var inget lätt beslut, säger engelsmannen på presskonferensen.
Vid lunchtid under onsdagen presenterade Graham Potter sin landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien.
Landslaget samlas på måndag i Marbella för att ladda upp, dagen efter allsvenska avslutningen. Men det blir ingen resa till Spanien för Anton Salétros.
AIK:s lagkapten som gjorde sin första samling så fort Jon Dahl Tomasson blev förbundskapten i mars 2024 fick oväntat ingen plats i Potters trupp.
Därmed har Salétros gått från given på Dahl Tomassons mittfält till att nu alltså inte ens platsa i truppen.
– Salétros är en bra spelare och en bra människa. Jag har full respekt för Anton men i den här samlingen behövde jag kanske lite olika typer av spelare, förklarar Potter och fortsätter:
– Det var inget lätt beslut, det är inte lätt att vilja vilka spelare man ska ta ut.
Taha Ali uttagen för första gången: ”Otroligt bra en mot en”
En annan skräll som däremot tog sig in i landslaget för första gången var Taha Ali.
Malmö FF-yttern blir därmed debutant i Blågult och Potter är förväntansfull.
– En riktigt bra spelare. Jag har pratat med honom och jag ser fram emot att jobba med honom. Han är skicklig individuellt och otroligt bra en mot en.
Den här artikeln handlar om: