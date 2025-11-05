Potter petar Salétros: ”Inget lätt beslut”

SOLNA. Given på Jon Dahl Tomassons mittfält, inte ens med i Graham Potters första landslagstrupp.

Petningen av Anton Salétros var den stora bomben när nya förbundskaptenen presenterade sina namn till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien.

– Det var inget lätt beslut, säger engelsmannen på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Vid lunchtid under onsdagen presenterade Graham Potter sin landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien.

Landslaget samlas på måndag i Marbella för att ladda upp, dagen efter allsvenska avslutningen. Men det blir ingen resa till Spanien för Anton Salétros.

AIK:s lagkapten som gjorde sin första samling så fort Jon Dahl Tomasson blev förbundskapten i mars 2024 fick oväntat ingen plats i Potters trupp.

Därmed har Salétros gått från given på Dahl Tomassons mittfält till att nu alltså inte ens platsa i truppen.

– Salétros är en bra spelare och en bra människa. Jag har full respekt för Anton men i den här samlingen behövde jag kanske lite olika typer av spelare, förklarar Potter och fortsätter:

– Det var inget lätt beslut, det är inte lätt att vilja vilka spelare man ska ta ut.

Taha Ali uttagen för första gången: ”Otroligt bra en mot en”

En annan skräll som däremot tog sig in i landslaget för första gången var Taha Ali.

Malmö FF-yttern blir därmed debutant i Blågult och Potter är förväntansfull.

– En riktigt bra spelare. Jag har pratat med honom och jag ser fram emot att jobba med honom. Han är skicklig individuellt och otroligt bra en mot en.