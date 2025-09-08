Så ställer Sverige upp borta mot Kosovo

Under måndagskvällen går Sverige in i den andra omgången i kvalet till VM 2026.

Detta då man gästar Kosovo på bortaplan.

Matchen har avspark klockan 20.45.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen inledde Sverige sitt kvalspel till VM 2026 genom att gästa Slovenien på bortaplan.

Då fick man, trots två ledningsmål, med sig en poäng från Ljubljana samtidigt som Schweiz besegrade Kosovo med 4-0.

Därför är Jon Dahl Tomassons landslag i stort behov av tre poäng under måndagskvällen.

Med en dryg timme kvar till avspark presenterade Sverige sin startelva till matchen mot Kosovo. Då stod det klart att förbundskaptenen ställer upp med samma manskap som i matchen mot Slovenien. Det innebär alltså att Alexander Isak inleder på bänken igen.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen; Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Dellova, Aliti, Gallapeni – Zabergja, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija – Muriqi, Rrahmani.