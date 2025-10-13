Sveriges nya fiasko – i underläge i paus

Jon Dahl Tomassons uppförsbacke som förbundskapten blir allt brantare.

Efter första halvlek hemma mot Kosovo var Sverige i underläge med 1-0.

Foto: Bildbyrån

Utbuad mot Schweiz – och inte bättre är läget för Jon Dahl Tomasson under måndagen.

Nya burop redan före matchen mot Kosovo och efter 45 minuter i ödesmatchen på Nya Ullevi var Sverige i underläge med 1-0.

Gästernas Fisnik Asslani gjorde 1-0 efter 32 minuter efter ett skott från Vedat Muriqi som via touch nådde fram till Asslani som fri med Viktor Johansson inte gjorde något misstag.

Sverige var tama framåt första 45 minuterna och det återstår att se om laget lyckas vända i andra halvlek inför storpubliken i Göteborg.

