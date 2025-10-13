LIVE: Sverige – Kosovo

Sverige tar emot Kosovo på Ullevi i Göteborg.

Blågult behöver ta en seger för att inte lämna oktobersamlingen helt utan chans att kvala till VM.

Foto: Bildbyrån

Sverige har tagit en poäng hittills i VM-kvalet. Landslaget kommer från en förlust senast mot Schweiz och förbundskapten Jon Dahl Tomasson och hans blågula trupp tar under kvällen emot Kosovo. Senast de nationerna möttes blev det svenskt fiasko när Kosovo vann med 2–0.

Kvällens returmöte mot Kosovo spelas på Ullevi i Göteborg. Det är första gången på 16 år som en tävlingslandskamp spelas på arenan.

Följ matchen live med FotbollDirekts reporter Fredrik de Ron direkt från Ullevi!