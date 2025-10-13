JUST NU: Nya burop mot Dahl Tomasson

Han buades ut mot Schweiz i fredags och fick stort stöd från landslaget efter det.

Men nu mot Kosovo blev det på nytt burop mot dansken före avspark.

Jon Dahl Tomasson är hårt pressad efter blott en poäng på tre matcher i inledningen av VM-kvalet.

Mot Schweiz i fredags möttes dansken av burop redan före avspark – något landslagsledningen tog avstånd ifrån efteråt, likaså den ”avgå danskjävel-banderoll” som var upphängd på läktaren.

Men nu mot Kosovo i Göteborg under måndagen var det dags igen. När Dahl Tomassons namn ropades upp av speakern buade hemmapubliken på nytt. Det var inte öronbedövande utan mer spridda burop, men ändå märkbart och påtagligt.

