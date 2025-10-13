Källström slår tillbaka: ”Helt oacceptabelt”

Det riktades burop och banderoller mot Jon Dahl Tomasson i fredags.

Nu uttalar sig SvFF:s fotbollschef Kim Källström om banderollerna.

– Jon kan inte ta ansvar för varifrån han kommer, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Det var i samband med Sveriges förlust senast mot Schweiz som förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson fick burop riktade mot sig.

På läktarna, innan matchen startade, på Nationalarenan i Stockholm dök även en banderoll med orden ”Danskjävel” och ”Avgå JDT”.

Nu uttalar sig det Svenska Fotbollförbundets fotbollschef om banderollen.

– Jag tänker att det är lite tudelat det här, att vi får kritik och att folk buar när vi inte levererar resultat är en del av spelet och vi accepterar det. Vi ser att vi kan göra det bättre och försöker uppnå bättre resultat. Det är en del av spelet, säger Källström till Viaplay.

Fotbollschefen fortsätter:

– Att man däremot kritiserar Jon för varifrån han kommer tycker vi är oacceptabelt och att gå över en gräns. Jon kan inte ta ansvar för varifrån han kommer. Vi på Svenska Fotbollförbundet har anställt honom och han har fått ett uppdrag som han sköter efter bästa förmåga. Vi tycker att det är helt oacceptabelt. Men att det finns kritik mot att vi inte uppnår resultat som förväntas är fullständigt normalt. Jag har varit i den här världen tillräckligt länge för att veta att man är på ena sidan när det går bra och när det går dåligt är man på andra sidan. Det handlar hela tiden om att resa sig upp och jobba vidare till man inte klarar av det längre.

Det har ryktats om potentiella ersättare till ”JDT”. FotbollDirekt har tidigare rapporterat om kandidaterna som kan vara aktuella för att ta över efter Tomasson. Enligt Källström finns det ingen konkret ersättare just nu.

– Vi står här precis inför avspark (mot Kosovo) och vårt enda fokus är på den här matchen och det som vi kan prestera och leverera i dag. Sedan vet vi alla att det kommer en morgondag, men det är inget vi spekulerar i inför den här matchen.

– Det känns lite konstigt att spekulera i vad som ska hända framgent. Alla är tillräckligt mogna för att veta hur den här världen fungerar. Det är klart att vi har tankar på hur vi ska gå framåt, men det är inget vi spekulerar i. Vi såg att det var spekulationer i att vi är i kontakt med andra tränare, men det stämmer inte. Det är klart att vi alltid måste tänka i scenarion, det är vår uppgift och det kan bli många olika scenarion. Att spekulera i det med 30-45 minuter till avspark gör vi inte, avslutar Källström.

Det riktades även nya burop mot förbundskaptenen innan Sveriges match mot Schweiz.

Följ Sverige-Schweiz live med FotbollDirekt!