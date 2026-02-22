Källström uttalar sig om Potters framtid: ”Ständig dialog”

SOLNA. Graham Potters kontrakt som svensk förbundskapten löper ut i slutet av mars.

I samband med Nations League-lottningen häromveckan uttalade sig engelsmannen om framtiden.

Nu uttalar sig fotbollschef Kim Källström för FotbollDirekt gällande förbundskaptensfrågan.

– Det är klart att vi är i ständig dialog gällande olika saker, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

För Sverige väntar ödesmatch mot Ukraina i Valencia i slutet av mars.

Seger där och ett helt avgörande möte med Polen eller Albanien väntar i jakten på en VM-biljett, förlust och drömmen om VM i USA, Kanada och Mexiko i sommar över.

Samtidigt som såklart allt kring herrlandslaget kretsar kring stundande playoff så står förbundet på nytt inför en förbundskaptensfråga. Graham Potter, som tog över efter Jon Dahl Tomasson i höstas, sitter på ett avtal som sträcker sig över kommande samling.

Engelsmannen uttalade sig i samband med lottningen av Nations League-grupperna förra veckan och på frågan ifall han tror att han är kvar när Nations League drar igång valde han att inte säga allt för mycket.

– Vi får se. Det här är fotboll, vem vet…, sa han under pressträffen då.

FotbollDirekt har efter detta pratat med Svenska fotbollförbundets fotbollschef, Kim Källström, för att höra hur tankarna går kring Potters framtid och förbundskaptensfrågan.

– Nu är fullt fokus på de matcherna vi har framför oss…