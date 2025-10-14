GÖTEBORG. Tre raka förluster i VM-kvalet.

Nu talar fotbollschef Kim Källström ut om Jon Dahl Tomassons framtid i ”Blågult”.

– Vi behöver analysera, säger han.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till VM 2026 är ett stort fiasko för det svenska landslaget. Efter fyra omgångar har ”Blågult” fortsatt inte vunnit en enda match och står på en inspelad poäng med tre raka förluster i ryggen.

Efter måndagskvällens chockförlust mot Kosovo på hemmaplan riktades starka kritiska röster om förbundskapten Jon Dahl Tomassons framtid i landslaget. ”Blågult” fick motta kraftiga burop av ett fullsatt Ullevi och på nytt visades ”avgångsbanderoller” mot den danske landslagsbossen upp från missnöjda supportrar.

Under natten till tisdag mötte fotbollschefen Kim Källström media för första gången sedan fiaskot mot Kosovo.

– I de här situationerna behöver vi analysera utifrån var vi står. Jag tror att alla förstår att det är en situation som inte är speciellt bra. Vi har en poäng på fyra matcher. Vi behöver backa tillbaka och analysera det här i lugn och ro, säger han och tillägger:

– Här är det precis direkt efter match. Fördelen med landslagsfotboll är att det, även om det är tight i just det här kvalet, så finns det tid att analysera och hitta den bästa vägen framåt.

Foto: Bildbyrån

– Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det. Det här är en extremt resultatstyrd bransch. Det tror jag att alla vet om. Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det. Vi behöver så klart backa tillbaka lite och fundera lite och analysera vilka som är de bästa vägarna framåt, säger Källström.

”Behöver prata med spelarna”

Källström berättar att beslutet om Jon Dahl Tomassons framtid kommer att diskuteras av en grupp på Svenska fotbollförbundet bestående av honom själv, Caroline Sjöblom (teknisk direktör), Urban Hammar (senior rådgivare), Stefan Pettersson (landslagschef) och Tobias Tibell (Tf Generalsekreterare)

– Det är styrelsen som fattar beslut om våra förbundskaptener, både på herr- och damsidan. Det är de som har beslutsmandatet så det är klart att de är involverade. Det är stora beslut vi pratar om och viktiga beslut. Det är ingenting man ska lätt på och inte ta förhastat.

– Vi behöver också ta temperaturen med spelarna, säger Källström.