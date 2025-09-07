”Kan bli en formation med Gyökeres, Isak och Elanga”

Imorgon gästar Sverige Kosovo i kvalet till VM 2026.

Då tror Kosovos förbundskapten, Franco Foda, att Alexander Isak kan komma till spel.

– Vi har olika scenarier som vi är beredda på, säger Foda till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Han spelade inte en minut i fredagens match mot Slovenien borta.

Däremot kan Alexander Isak, enligt Kosovos förbundskapten Franco Foda, komma till start redan under måndagen.

– Vi har olika scenarier som vi är beredda på. Gyökeres och Elanga spelade senast och kanske blir det så igen? Men det kan också bli annorlunda. Det kan bli en formation där Gyökeres, Isak och Elanga spelar tillsammans, säger Franco Foda till Fotbollskanalen och menar att pressen är på Blågult inför tisdagens match:

– Sverige är stor favorit. De har ett bra lag och har spelat i många mästerskap. Men för oss är det viktigt att vi inte spelar som senast, framför allt i första halvlek. Vi vill spela som i andra, säger han och syftar förlusten mot Schweiz med 4-0.

– Sverige spelar med hög press och man-man-försvar. Det blir viktigt att vi håller linjerna.

Matchen mellan Kosovo och Sverige har avspark klockan 20.45 imorgon, måndag.



