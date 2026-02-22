Besvikelsen total – vill inte svara på känsliga landslagsfrågan

SOLNA. Matchen hann knappt ta slut innan Taha Ayari lämnade Nationalarenan i besvikelse.

FotbollDirekt försökte muntra upp genom att prata om ett eventuellt landslagsbyte till Tunisien, men det var AIK-anfallaren inte sugen på.

– Jag är ledsen, det är svårt att prata om något annat än förlusten nu, säger han efter 0-2 hemma mot VSK.

Foto: Bildbyrån

Det var ingen rolig premiär i Svenska cupens gruppspel för AIK.

Under söndagen föll laget överraskande på hemmaplan med 2-0 mot allsvenska nykomlingen Västerås SK.

– En missräkning. Det finns stunder som är bra, men det finns också delar som vi måste jobba på, säger Taha Ayari när han är rekordsnabb ut i den mixade zonen.

AIK har tappat flera viktiga spelare i vinter som kapten Anton Salétros och mittbackskuggarna Thomas Isherwood och Filip Benkovic. Dessutom sparkades tränaren Mikkjal Thomassen kort före att försäsongen kickade i gång i januari och först under träningslägret i Spanien för några veckor sedan anslöt nya tränaren José Riveiro.

Det är med andra ord ett ganska ofärdigt manskap som är AIK anno 2026 i skrivande stund, men Taha Ayari tycker inte man ska dra sådana slutsatser efter förlusten mot VSK.

– Fokuserar vi på den här matchen och själva matchbilden så tycker jag att Västerås tar vara på sina chanser, vi gjorde det inte för vi hade ju också chanser. Så det där med ofärdiga vet jag inte.

Vi såg VSK charma allsvenskan med sin fotboll 2024, men att de då hade svårt att göra mål. Nu när de är tillbaka i allsvenskan är de kanske en ovanligt stark nykomling, som är bättre än många tror?

– Så klart att Västerås är ett bra lag. De spelar i allsvenskan, då vet man att de är bra. Inget allsvenskt motstånd går att räkna bort utan det är ofta jämnt mot alla.

”Jag är ledsen, vill bara hem”

Det är märkbart att Taha Ayari är mycket besviken och att han tycker det är jobbigt att prata om förlusten inför drygt 14 000 åskådare. Därför försöker FD muntra upp med uppgifterna om att Tunisiens A-landslag vill locka den svenska U21-landslagsmannen att byta nation – vilket hade kunnat leda till ett VM-slutspel till sommaren.

Men Ayari är möjligen ännu mer osugen på att prata om det.

– Jag har ingen kontakt med Tunisien alls just nu. Klart det är smickrande, men det är svårt att tänka på det efter en torsk.

Men hade du kunnat tänka dig att byta landslag?

– Det är inget jag tänkt på om jag ska vara ärlig, säger Ayari med en tunisisk pappa.

I svenska A-landslaget spelar storebror Yasin Ayari, till vardags hemmahörandes i Brighton. Skulle lillebror Taha Ayari byta till Tunisien kan det i teorin bli ett nytt bröderna Boateng-fall á la Jerome och Kevin-Prince som spelade för Tyskland respektive Ghana på landslagsnivå – och skulle Sverige kvala in till VM ställs de också mot Tunisien i gruppen.

– Jag är ledsen, det är svårt att prata om det här nu. Jag vill bara hem, säger 20-årige Ayari innan han besviket lämnar Nationalarenan innan presskonferensen med tränarna ens hunnit börja.