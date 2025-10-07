Kane tokhyllas: ”Ett geni”

Harry Kane är ”skrämmande”.

Det tycker landslagskollegan Anthony Gordon.

– Han är ett geni, säger Newcastle-spelaren.

Foto: Alamy

Det engelska landslaget har samlats för en träningsmatch mot Wales och en VM-kvalmatch mot Lettland. Världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Bukayo Saka har alla tagit en plats i den engelska landslagstruppen. Samtidigt har stjärnduon Jude Bellinham och Phil Foden ratats av förbundskapten Thomas Tuchel.

Stjärn-trion görs sällskap av Newcastle Uniteds storspelare Anthony Gordon, och yttern imponeras av den förstnämnda.

– Han (Kane, reds. anm.) är otrolig. Hans blick och hans passningar är skrämmande. Han har varit i toppform i år, säger Gordon på en presskonferens.

Anthony Gordon. Foto: Alamy

Kane, som lämnade Premier League-klubben Tottenham Hotspur för två år sedan efter nästan 20 år i klubben, spelar sin fotboll i den tyska giganten Bayern München. Där öser anfallaren in mål, och under säsongsinledningen har Kane svarat för makalösa 21 mål och fyra assist på 15 (!) matcher.

– Jag försöker lära mig så mycket jag kan av honom. Han är ett geni. Han har spelat på den högsta, högsta nivån. Jag försöker bara irritera honom och fråga så många frågor jag kan, skrattar Gordon.

Harry Kane har gjort 74 mål på 109 landskamper för England.