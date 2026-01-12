Känsliga frågan om Blågult: ”Är ju närmare med Irak”

Irak är en match från VM.

Sverige två matcher.

När FD frågar Montader Madjed kring valet att spela för Iraks landslag framför det svenska visar Bajenstjärnan noll ånger.

– Vi är närmare VM med Irak just nu och jag är stolt att representera Irak, säger 20-åringen.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

”Vi har roligt, vi pratar svenska med varandra. Vi har det bra”.

Orden var Amar Mushins till FotbollDirekt i slutet av förra året gällande Iraks landslag där det kryllar av svenska killar.

En av dessa är Hammarbys succéman Montader Madjed som stämmer in kring Mushins ord.

– Vi har kul, det är många svenskar där och det är kul att komma dit och inte behöva prata arabiska. Man kan prata svenska så det är väldigt kul, säger Madjed som sedan skrattar till när han tänker på de inhemska irakiska landslagsspelarna.

– Många blir irriterade när vi pratar svenska. De brukar alltid säga till.

”Hoppas på Surinam för att få möta Warner Hahn”

Förutom Madjed och Mushin är även svenskarna Rebin Sulakaimar, Amir Al Ammari, Hussein Ali, Aimar Sher och Kevin Yakoub en del av Iraks landslag som i mars spelar playoff-final till VM där det blir vinnaren mellan Bolivia och Surinam. Finalen spelas på neutral mark i Mexiko.

– Jag hoppas på Surinam för att jag ska få möta Warner Hahn, säger Madjed om sin lagkamrat i Hammarby.

Men också sportsligt lättare med Surinam än Bolivia?

– Nej alltså inget lag är lätt. Sedan på neutral mark kan allt hända.

Vad hade det betytt för Irak att spela VM?

– Det hade varit det största. Speciellt för våra fans som också drömmer om det här. Vi är en match ifrån och vi ska ge allt vi har.

Madjed som representerade Sverige på U17- och U19-nivå ångrar inte valet att byta till Iraks A-landslag 2024.

– Nej så klart inte. Vi är närmare VM med Irak just nu och jag är stolt att representera Irak.