JUST NU: Graham Potter tar över landslaget

Nu står det klart vem som tar över efter Jon Dahl Tomasson.

Graham Potter är ny förbundskapten.

Det meddelar SvFF under tisdagsmorgonen.

Foto: Alamy

Jon Dahl Tomasson fick sparken efter VM-kval fiaskot och det har varit många rykten om vem eller vilka som hade kunnat vara tänkbara förbundskaptener. Nu står det klart att Graham Potter tar över landslaget. Potter har ett avtal som sträcker sig över pågående kvalperiod med matcher mot Schweiz och Slovenien i november och ett eventeullt playoff i mars, och kommer förlängas över VM om Sverige tar sig dit.



Den 50-årige tränaren från England säger följande om sitt nya jobb.

– Jag är mycket ödmjuk inför uppdraget, men också otroligt inspirerad. Sverige har fantastiska spelare som under veckorna levererar i världens bästa ligor. Mitt jobb blir att skapa förutsättningar så att vi som lag levererar på högsta nivå för att ta Sverige till VM nästa sommar, säger Graham Potter via SvFF:s uttalande.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström uttalar sig som sin nya förbundskapten.

– Det är fortfarande vår målsättning att ta oss till VM nästa sommar. Vår förhoppning är att spela playoff i mars och alla beslut vi fattat nu har skett utifrån att optimera förutsättningarna för att kunna nå vårt mål. Vi har arbetat strukturerat och fokuserat med den här processen under den senaste veckan och med Graham Potter får vi ett starkt och erfaret ledarskap som prövats på den absolut högsta nivån, säger han.

Även Kim Källström, Fotbollschef på SvFF uttalar sig om den nya rekryteringen.

– Det känns väldigt bra att Graham kommer in som förbundskapten för herrlandslaget. Vi är alla medvetna om situationen vi befinner oss i, och tror att han med sina ledaregenskaper kommer få ihop laget på ett bra sätt. Han är taktisk skicklig på att skapa förutsättningar för att vinna matcher och har en förmåga att identifiera spelares styrkor och hur dem samverkar på bästa sätt.

Graham Potter tillträder som förbundskapten idag och kommer omgående att dra i gång arbetet inför kommande VM-kvalsamling.

