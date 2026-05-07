Kritiserar biljettpriserna: ”Hade inte heller betalat”

De höga biljettpriserna för sommarens VM har kritiserats av många.

Nu även av den amerikansk presidenten Donald Trump.

– Jag visste inte att det var så mycket, säger Trump enligt New York Post.

Foto: Bildbyrån

VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko riskerar att bli en dyr historia för publiken som vill följa turneringen från läktaren. Enligt The Athletic kan en biljett till USA:s premiärmatch mot Paraguay kosta så mycket som 10 000 svenska kronor.

FIFA-presidenten Gianni Infantino har förklarat bort de höga priserna genom att skylla på andrahandsmarknaden. Där går det bland annat att hitta biljetter till finalmatchen för osannolika 2,3 miljoner dollar, motsvarande cirka 21 miljoner svenska kronor.

– Vi måste titta på marknaden. Vi befinner oss på den marknad där underhållning är den mest utvecklade i världen. Så vi måste tillämpa marknadspriser, säger Infantino enligt New York Post.

Även USA:s president Donald Trump har gett sin syn på biljettpriserna till sommarens VM.

– Jag visste inte att det var så mycket. Jag hade gärna varit på plats, men jag hade nog inte heller betalat om jag ska vara ärlig, säger presidenten.

VM 2026 drar igång den 11 juni när Mexiko ställs mot Sydafrika.