Kulusevskis kärlek till JDT: ”En stor man – en stor tränare”

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som förbundskapten efter fiaskot i VM-kvalet.

Flera spelare reagerar nu på beslutet via sociala medier.

– En stor man och stor coach. Jag önskar dig allt det bästa i ditt nästa kapitel, skriver Dejan Kulusevski på Instagram

Foto: Bildbyrån

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har fått sparken av SvFF efter flera dåliga resultat i VM-kvalet. Nu reagerar flera av spelarna på beskedet via sociala medier.

Dejan Kulusevski stöttar Jon Dahl Tomasson efter beskedet att han fått sparken.

”En stor man och stor coach. Jag önskar dig allt det bästa i ditt nästa kapitel. Det har varit en ära”, skriver Kulusevski på Instagram.

”Vi har snubblat, men vi är inte klara. Vår saga är inte slut än. Vi ses i november, skriver Anthony Elanga i ett inlägg på Instagram.

Blågult ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien på hemmaplan den 18 november i nästa samling.

