Läsarnas dom: Sverige vinner mot Schweiz i kväll

I kväll står direktplatsen på spel för Sverige.

Då vinner ”Blågult” mot Schweiz.

Det slår FotbollDirekts läsare fast.

Foto: Bildbyrån

Gruppsegern och direktplatsen till VM 2026 står på spel för det svenska landslaget när gruppettan Schweiz kommer på besök till Strawberry arena i Stockholm i kväll. Skulle det bli förlust mot ”Blågult”, som står på en poäng efter krysset mot Slovenien och chockförlusten mot Kosovo senast, är förstaplatsen i gruppen körd, och Sverige får därmed max spela playoff till VM i USA, Mexiko och Kanada.

Men FotbollDirekts läsare är optimistiska inför kvällens ångestmöte. I omröstningar som publicerats på FotbollDirekts sociala medier under fredagsmorgonen slår läsarna fast att det kommer att bli en svensk seger i kväll.

Hela 47,5 procent tror på att det blir seger mot Schweiz, medan 41,2 procent tror att Sverige förlorar måstematchen.

Samtidigt tror bara 11,2 procent av FotbollDirekts läsare att det blir oavgjort och delad pott på Strawberry arena i kväll.

Matchen startar klockan 20:45.