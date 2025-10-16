LISTA: Fem spelare som hade kunnat spela för Sverige

Det finns många exempel på spelare som har representerat Sverige på U-landslagsnivå och sedan valt att spela för en annan nations A-landslag.

På det ämnet har FotbollDirekt sammanställt en lista med fem spelare som hade kunnat spela för det svenska A-landslaget idag.

Foto: Bildbyrån

Zlatan Ibrahimovic hade möjligheten att spela för både Bosnien och Kroatien – men valde Sverige.

Dejan Kulusevski hade kunnat spela för Nordmakedonien men valde istället spel i blågult.

Det finns många exempel på spelare som har valt att spela för det svenska herrlandslaget trots att de har kunnat spela för en annan nation – men de finns också de som har gått den andra vägen.

Därför har FotbollDirekt valt att sammanställa en lista med fem spelare som hade kunnat spela för Sverige men valt en annan landslagsväg.

5. Sead Hakšabanović

Den svenskfödde 26-åringen Sead Haksabanovic har en fin karriär bakom sig med spel i klubbar som Halmstads BK, West Ham United, Malaga, IFK Norrköping, Djurgården och Celtic. Idag spelar han för Malmö FF, som han flyttade till under sommaren 2024.

Tiden i de Himmelsblå har inte varit spikrak för yttern som har brottats med skadeproblem men på senare tid har han varit så gott som ordinarie i fjolårsmästarna.

Som ungdom spelade han flera landskamper för det svenska U17- och U19-landslaget innan han år 2017 valde att representera Montenegro. Där har han gjort 33 landskamper i vilka det har blivit ett mål.

4. Saman Ghoddos

Foto: Bildbyrån

Många minns nog Saman Ghoddos tid i succéupplagan av Östersunds FK som vann Svenska Cupen och tog sig till sextondelsfinal i Europa League år 2017. På vägen till slutspelet besegrade man bland annat Galatasaray och Paok innan man i gruppspelet tog poäng av samtliga lag (Athletic Club, Hertha Berlin och Zorya Luhansk).

Efter succén med ÖFK blev Ghoddos uttagen i den svenska januariturnén där han spelade två matcher. Då dessa inte var tävlingsmatcher och således inte band 32-åringen till det svenska A-landslaget kunde han välja att spela för Irans landslag – vilket han gjorde.

Sedan skiftet år 2017 har Saman Ghoddos spelat hela 59 matcher för det iranska landslaget i vilka det har blivit tre mål.

3. Benjamin Tahirovic

Den före detta supertalangen Benjamin Tahirovic, 22, som fick sin fotbollsfostran i AIK, Djursholm och Vasalund imponerade så stort att år 2021 fick möjligheten att flytta till Italien för spel i AS Roma.

Där gjorde han, under 2022 och 2023 totalt elva tävlingsmatcher för Rom-laget som 19- och 20-åring innan han flyttade till den nederländska storklubben Ajax under sommaren 2023.

I samband med detta valde Spånga-sonen att representera det bosniska landslaget – som han har gjort 22 matcher för i vilka det har blivit två mål.

Idag spelar Benjamin Tahirovic för danska Brøndby.

2. Deniz Gül

Foto: Bildbyrån

En av de större “tappen” för det svenska landslaget på senare tid, och på sikt, kan vara den förre Hammarby-anfallaren Deniz Gül.

Den idag 21-årige spjutspetsen imponerade stort under sin tid i den grönvita Stockholmsklubben där han gjorde tre mål och två assist innan han såldes till den portugisiska storklubben Porto under förra sommaren.

Sedan dess har Gül spelat 30 matcher i vilka det har blivit tre mål och en assist. I november förra året valde anfallaren att välja bort Sverige för spel i det turkiska landslaget – där han har gjort fyra matcher.

1. Anel Ahmedhodzic

Med tanke på hur det svenska landslaget har sett ut under den senaste tiden hade Anel Ahmedhodzic, 26, varit en mycket stor tillgång för det blågula försvaret.

Den före detta MFF-mittbacken har gjort succé i både Bordeaux och framförallt Sheffield United, som han såldes till sommaren 2022. Under sina tre år i den engelska klubben spelade Ahmedhodzic 114 matcher och blev även utsedd till lagkapten.

Dessvärre har dock mittbacken från Malmö valt att spela för det bosniska landslaget, som han även har portats från “för all framtid”. Framgent kan det dock bli ändring på det, enligt bosniska uppgifter.