MFF-talangen ratar Sverige – uppges byta landslag

Kenan Busuladzic kan representera både Sverige och Bosnien & Herzegovina.

Nu ska MFF-talangen ha valt det sistnämnda.

Det rapporterar SvenskaFans.

I förra veckan kom rapporter att Bosnien & Herzegovina vill ha Malmö FF:s Kenan Busuladzic. 19-åringen har representerat svenska landslaget på ungdomsnivå men nu ser det ut att bli ett byte.

Enligt SvenskaFans har Busuladzic valt att representera det bosniska landslaget. Sajten uppger att processen med att byta sportsligt medborgarskap har inletts men att inget har kommunicerats officiellt.

Bosnien & Herzegovina är klart för VM i sommar men enligt SvenskaFans kan MFF-talangens process med passet ta för lång tid och han riskerar därför att missa mästerskapet i sommar.

Busuladzic noteras för två mål och två assist på 36 matcher i MFF.