Uppgifter: Bosnien och Hercegovina vill ha in Busuladzic
Kenan Busuladzic, 19, gör succé i Malmö FF.
Nu rapporterar Aftonbladet att han kan byta landslag.
Kenan Busuladzic spelar i Malmö FF och har representerat flera av Sveriges U-landslag.
Enligt uppgifter från Aftonbladet har Bosnien och Hercegovina kontaktat 19-åringen för ett landslagsbyte. Bosnien och Hercegovina har kvalificerat sig till sommarens VM efter att ha slagit ut Italien i playoff.
Busuladzic står noterad för 36 matcher för MFF:s a-lag.
