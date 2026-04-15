Uppgifter: Bosnien och Hercegovina vill ha in Busuladzic

Kenan Busuladzic, 19, gör succé i Malmö FF.

Nu rapporterar Aftonbladet att han kan byta landslag.

Kenan Busuladzic spelar i Malmö FF och har representerat flera av Sveriges U-landslag.

Enligt uppgifter från Aftonbladet har Bosnien och Hercegovina kontaktat 19-åringen för ett landslagsbyte. Bosnien och Hercegovina har kvalificerat sig till sommarens VM efter att ha slagit ut Italien i playoff.

Busuladzic står noterad för 36 matcher för MFF:s a-lag.