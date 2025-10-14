Mikael Lustig: ”Det här är absolut det sämsta jag någonsin varit med om”
Jon Dahl Tomasson har fått sparken.
Den förre landslagsspelaren och SVT-experten, Mikael Lustig, reagerar nu på fiaskot.
– Att göra tre såhär dåliga matcher efter varandra, det är helt oacceptabelt, säger han till SVT.
Jon Dahl Tomasson fick sparken efter att herrlandslaget förlorade måndagens match mot Kosovo och hela VM-kval fiaskot. JDT har sagt att han vill spela en offensiv fotboll men landslaget gör inte mål. Nu vill experten Mikael Lustig se en förändring i spelsystemet i samband med att ny förbundskapten tas in.
– Att spela man-man, det tar flera år för att för det ska sitta och att göra det i ett landslag där man träffas så ytterst få gånger med ytterst få träningar är enligt mig hål i huvudet.
Landslaget har fått enormt mycket kritik och har blivit utbuade efter sina matcher med anledning av deras prestationer. Lustig tycker att prestationerna är det sämsta han har varit med om.
– Jag har sagt det förr, jag hade tro inför det här VM-kvalet. De gjorde bra matcher i Nations League. Men nej, det här är absolut det sämsta jag någonsin varit med om. Att göra tre såhär dåliga matcher efter varandra, det är helt oacceptabelt, säger han.
