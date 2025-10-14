Jon Dahl Tomasson har fått sparken.

Den förre landslagsspelaren och SVT-experten, Mikael Lustig, reagerar nu på fiaskot.

– Att göra tre såhär dåliga matcher efter varandra, det är helt oacceptabelt, säger han till SVT.



Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson fick sparken efter att herrlandslaget förlorade måndagens match mot Kosovo och hela VM-kval fiaskot. JDT har sagt att han vill spela en offensiv fotboll men landslaget gör inte mål. Nu vill experten Mikael Lustig se en förändring i spelsystemet i samband med att ny förbundskapten tas in.

– Att spela man-man, det tar flera år för att för det ska sitta och att göra det i ett landslag där man träffas så ytterst få gånger med ytterst få träningar är enligt mig hål i huvudet.

Landslaget har fått enormt mycket kritik och har blivit utbuade efter sina matcher med anledning av deras prestationer. Lustig tycker att prestationerna är det sämsta han har varit med om.

– Jag har sagt det förr, jag hade tro inför det här VM-kvalet. De gjorde bra matcher i Nations League. Men nej, det här är absolut det sämsta jag någonsin varit med om. Att göra tre såhär dåliga matcher efter varandra, det är helt oacceptabelt, säger han.