Nanasi om landslagsnobben: ”Det är tråkigt”

Sebastian Nanasi återvände till svensk mark när hans Strasbourg besegrade BK Häcken i Conference League.

Efter matchen hamnade fokus på nya nobben i landslaget.

– Det är tråkigt men jag accepterar Potters beslut, säger han efter matchen.

Sebastian Nanasi var tillbaka på svensk mark när hans Strasbourg gästade BK Häcken i den tredje omgången av Conference League.

– Det är speciellt, roligt att vara på hemmaplan igen… eller hemmaplan och hemmaplan men i Sverige iallafall, säger Nanasi efter matchen.

Strasbourg lämnade Göteborg med tre poäng efter seger, och Nanasi, som nyligen kommit tillbaka från en skadeperiod – spelade drygt 70 minuter innan han byttes ut.

– Jag tycker att BK Häcken gör det väldigt bra. Vi gör det stundtals bra men vi gör rätt grejer och får in några mål och så släpper vi bara in ett mål bakåt.



Hur känns formen?

– Formen kommer sakta men säkert. Det jobbigaste har varit att orka och det gäller att fortsätta bygga upp fysiken igen.

Nobbad i landslaget

Tidigare i veckan presenterade Graham Potter sin första trupp som förbundskapten och Nanasi var inte en av de spelarna som fanns med.

– Graham Potter ringde upp mig och berättade att det hade varit ett tufft beslut, säger han och fortsätte

– Det är hård konkurrens i landslaget så det gäller att vara ödmjuk och för mig gäller det bara att fortsätta jobba hårt och sen kommer det en ny samling längre fram.

Emil Forsberg blev under torsdagen inkallad efter att Taha Ali tvingats lämna återbud på grund av skada.

Fick du hopp om att du kanske skulle få den platsen?

– Hopp och hopp. Blir jag uttagen så blir jag det och blir jag inte det så blir jag inte det. Men det är klart att jag tycker det är tråkigt men jag accepterar Potters beslut.

Sverige ställs mot Schweiz och Slovenien den 15 respektive 18 november.