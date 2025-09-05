Nederländernas smäll – de Jong skadad

Nederländerna har åkt på ett bakslag.

Frenkie de Jong är skadad och lämnar samlingen.

Foto: Alamy

Nederländerna inledde VM-kvalet med ett kryss mot Polen. Nu meddelar landslaget att Barcelona-spelaren Frenkie de Jong drabbats av en ”smärre skada” i samband med matchen.

Skadan innebär att de Jong lämnat landslagssamlingen. Det innebär att 28-åringen missar nästa kvalmatch mot Litauen.

Barcelona ställs mot Valencia efter landslagsuppehållet. Den matchen spelas den 14 september.