GÖTEBORG. Publiken buade ut Sverige.

Då svarade Victor Nilsson Lindelöf en ”ironisk” tumme upp.

– De får bua om de vill. Men då får jag också reagera på mitt sätt, säger han.

Kvalet till VM 2026 har varit ett historiskt fiasko. Efter gårdagens nya förlust hemma mot Kosovo står ”Blågult” på en inspelad poäng efter fyra omgångar och ligger sist i gruppen med två matcher kvar.

– Jag tycker att vi försöker göra de rätta sakerna. Det var några fåtal incidenter när vi tappade bollen i lägen där man inte ska tappa bollen och enkla passningar som man inte ska missa. I andra halvlek tycker jag att vi kommer ut med ett lugn och vi försöker ändå komma till lägen och spelar okej. Det saknas det lilla sista, säger Victor Nilsson Lindelöf efter fiaskot mot Kosovo.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson är pressad och i gårdagens förlust mot Kosovo visades nya avgångsbanderoller upp riktade mot den danske coachen.

– Jag har fullt förtroende för honom, säger Nilsson Lindelöf.

– Vi är mitt i kvalet. Det är klart att när det inte går bra så är vi i en bransch där det blir mycket kritik och det är fullt förståeligt. När man tittar på laget vi har och att vi har en poäng – det är klart att det kommer att vara kritik.

Bemöter kritiken

Laget buades dessutom ut av de 36 000 supportrar på Ullevi i Göteborg när förlusten var ett faktum. Då svarade den rutinerade mittbacken med en gest riktad mot de buande blågula fansen.

– Det var mer en ironisk tumme upp till några personer, säger han och utvecklar:

– De får bua om de vill. Jag har varit med om mycket. Men då får jag också reagera på mitt sätt. Folk for göra vad de vill. Jag gjorde en tumme upp och sedan får folk tycka vad de vill om det.

Att det svenska landslaget blir utbuat på hemmaplan hör inte till vanligheterna, men liksom efter nederlaget mot Kosovo i går kunde burop höras efter förlusten mot Schweiz i förra veckan.

– Nej, det har vi inte blivit (utbuade tidigare, reds. anm.). Det är höga krav. De vill att vi ska göra det bra. Vill de bua får de jättegärna bua. Om det blir bättre eller inte av att de gör det, det får de fråga sig själva, säger Nilsson Lindelöf.

Sverige spelar mot Schweiz på bortaplan, den 15 november, och Slovenien hemma, den 18 november, i nästa samling.