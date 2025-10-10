NORDQVIST: ”De har imponerat mest för Sverige”

SOLNA. Efter en svajig inledning där stolpen räddade Sverige tog Jon Dahl Tomassons lag kommando över matchen där firma Alexander Isak och Lucas Bergvall hittade varandra flera gånger om.

Premier League-duon trodde inte sina ögon efter varsin jättechans som inte resulterade i något mål.

Foto: Bildbyrån

Inför 50 000 åskådare såg ett pressat Sverige just pressat ut till en början på Nationalarenan. Schweiz som gått rent i VM-kvalgruppen efter två matcher lät de blågula spelarna knappt låna bollen och Viktor Johansson fick tacka sin vänstra stolpe för att det inte blev ett baklängesmål efter bara fem minuters spel.

Men Sverige skulle ta sig in i matchen där Alexander Isak kvitterade i ramträffar efter inspel från Lucas Bergvall. Liverpool-stjärnan trodde inte det var sant när han såg avslutet från nära håll träffa stolpen.

Isak och Bergvall hittade varandra gång på gång, detta två spelare som knappt spelade alls i förra samlingen (Bergvall exakt noll minuter) men som nu imponerade mest i hemmalaget de första 45 minuterna.

Precis före paus trodde nog alla att Bergvall skulle raka in 1-0 från nära håll när Isak osjälviskt i sitt friläge spelade fram 19-åringen, men Bergvall såg ut att hinna tänka för mycket och träffade knappt bollen när han bara skulle sätta ettan för Sverige.

0-0 i paus där Sverige i andra halvlek behöver få in ett avgörande mål för att drömmen om en VM-biljett redan i höst ska vara vid liv.