TV: Lucas Bergvall bränner öppet mål för Sverige

Sverige hade ett jätteläge att ta ledningen mot Schweiz i VM-kvalet.

Detta då Alexander Isak spelade fram Lucas Bergvall till öppet mål – som missade.

Se chansen via videospelaren ovan.

Foto: Bildbyrån

Ett oavgjort resultat borta mot Slovenien blev en smärtsam förlust mot Kosovo i Pristina omgången efter.

Det innebär att Sverige nu står på en poäng efter två omgångar av VM-kvalet och är pressade att vinna hemma mot Schweiz.

Den första halvleken på Strawberry arena var en spännande sådan som böljade fram och tillbaka en del, även om Schweiz skapade mest.

Båda lagen hade en varsin boll i stolpen när den första halvleken närmade sig sitt slut.

Då ställde Sverige om och Alexander Isak sprang sig fri. Istället för att skjuta spelade han fram Lucas Bergvall som tagit en maxlöpning mot mål. Buren var öppen för Spurs-spelaren som inte fick träff på bollen och missade ett jätteläge att ta ledningen.

– Det här är ju mål. Lucas Bergvall löper jättebra och tar sig in i rätt yta. Han ska bara raka in den i tom bur… Och det där är ju en ofattbar miss, säger Erik Niva i Viaplays sändning.

Följ resten av matchen live med FotbollDirekt här!