Jon Dahl Tomasson är dead man walking efter gårdagens nya fiasko mot Kosovo.

Jag skrev redan i går att jag vill att Kim Källström ringer Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf för att ta över efter dansken som jag nu till sist vill se sparkad från landslaget.

Men nedan listar jag ytterligare fyra namn som tänkbara ersättare att ersätta Dahl Tomasson.

Foto: Bildbyrån

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf

Lediga på marknaden efter en tung sista tid i Djurgården i fjol, men dessförinnan braksuccé med SM-guld redan första året (2019) och därefter gick klubben långt i Conference League 2022. Vill spela offensiv fotboll i ett 4-3-3 som känns det rätta systemet för detta landslag med spelarmaterialet som finns. Två starka ledare som inte kommer ha några problem med stora utlandsproffs och deras egon.

Graham Potter

Ett givet önskenamn som likt Bergstrand/Lagerlöf är ledig efter att ha sparkats från West Ham. Gjort en finfin karriär på öarna efter sin exit från succén i Östersund sommaren 2018 men med tanke på kopplingen till Sverige är det ändå inte helt ologiskt med engelsmannen som ny förbundskapten på svensk mark.

Foto: Bildbyrån

Olof Mellberg

Sades vara huvudalternativet efter Janne Anderssons sorti hösten 2023, men detaljer om kontraktslängd och dylikt stoppade Mellberg som ny förbundskapten. Nu har han fått lämna MLS och är därmed ledig. Ett drömnamn som förbundskapten. Tidigare lagkapten i landslaget och har en pondus som få.

Ole Gunnar Solskjær

Sparkades från Besiktas i slutet av augusti efter uttåget i Conference League-kvalet och har onekligen ett cv värdigt förbundskaptensjobbet efter sin tid i Manchester United. Enligt FD:s uppgifter finns norrmannens namn på Källströms lista.

Foto: Bildbyrån

Uwe Rösler

Expert på att göra bra resultat på kort tid, det såg vi i Malmö FF 2018 då tysken tog över ett sargat MFF efter Magnus Pehrsson långt ner i tabellen till att förvandla klubben till en ren vinstmaskin igen vilket ledde till en tredjeplats och succé i Europa League. Bröt med Århus efter säsongen men gjorde sedan klart med Bochum. Kan därför bli en dyr lösning.

Bubblare:

Kim Hellberg. En framtidstränare med spännande idéer. Vill spela en offensiv fotboll som hade passat i detta landslag. Gjort det väldigt bra i Hammarby.