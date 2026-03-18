NORDQVIST: ”Potter kan inte blunda längre”

Felix Beijmo och Williot Swedberg. Där är mina två namn som jag vill att Graham Potter överraskar med i dagens trupputtagning inför Ukraina.

Det är en gåta att Beijmo aldrig fått chansen tidigare och efter succén i Celta kan landslaget inte längre blunda för Swedbergs namn längre.

Foto: Bildbyrån

Klockan 12 är det återigen dags för Adidas högkvarter i Solna för landslagets trupputtagning.

Det är den mest intressanta på år och dar känns det som.

Ukraina på neutral mark i Spanien i playoff-semi – därefter en avgörande final mot Polen eller Albanien. Ni hör själva, vägen till VM är långt ifrån omöjlig och de blågula spelarna har en enorm press på sina axlar, likaså förbundskapten Graham Potter.

Läget inför detta kunde vara bättre. Alexander Isak och Lucas Bergvall har precis kommit tillbaka i träning efter lång skadefrånvaro. Dejan Kulusevski är out och på målvaktssidan är det skralt – på högerbacksfronten likaså.

Med Emil Holm återigen skadad, Emil Krafth ut spel och Alexander Bernhardsson som också dragits med skadebesvär är situationen till höger prekär.

Då borde Felix Beijmo vara skrällen i den här truppen. Så bra som Beijmo varit sedan flytten från MFF från Århus 2023 är det märkligt att den mångfacetterade högerbacken aldrig fått chansen i Blågult – vare sig under ledning av Janne Andersson, Jon Dahl Tomasson eller Graham Potter.

Beijmo kan bli dansk ligamästare och det som vicekapten. 28-åringen har intresse på sig från kontinenten och sett till hans kvaliteter både defensivt och offensivt borde han nu vara självskriven i en trupp.

Det borde också Williot Swedberg vara – som minst. Jag hade gärna sett Williot (som han faktiskt benämns som i Spanien) gå rätt in i en startelva till vänster. Så bra har han varit i La Liga för sitt Celta Vigo och det är smått tjänstefel att han bara varit med i en enda svensk landslagstrupp (det i juni 2024).

I Galicien är man minst sagt förvånade över att en startman i Celta som avgör matcher mot Real Madrid på egen hand inte platsar i ett svenskt landslag. Det är väldigt många andra som också har den känslan, likaså jag själv.

Jag hade blivit besviken på Potter om Swedberg inte kommer med nu – men som Louay Chanko sa till mig i går: ”Potter är smart”.

Tja, engelsmannen kanske inte gör som Chanko vill genom att ta med Besara, men jag tror han gör som jag vill och tar med Swedberg. En av oss nöjda då i så fall.