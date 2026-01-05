Ny skadesmäll för Blågult – kan missa VM-playoff

Alexander Bernhardsson har opererats.

Nu väntar en längre rehabperiod för svensken.

– Alexander Bernhardsson kommer att vara borta under en längre period, säger tränaren Marcel Rapp.

27-åriga Alexander Bernhardsson har inte spelat för tyska Holstein Kiel sedan i början av december. Nu står det klart varför, och det rör sig om en längre belastning på en skada i foten.

Tränaren Marcel Rapp bekräftar för den tyska lokaltidningen Kieler Nachrichten att svensken har tvingats till en operation och kommer att bli borta ”en längre period”. Enligt tidningen kommer Bernhardsson kunna vara tillbaka i mitten eller slutet av mars och därmed finns det orosmoln kring Sveriges VM-playoff mot Ukraina, som spelas den 26 mars.

– ”Berra” har skor på sig igen efter operationen, och sedan får vi se när han kan belasta dem igen, säger Rapp enligt Kieler Nachrichten.

Bernhardsson befinner sig i Sverige för att genomgå rehab.

För ”Blågult” finns det redan ett antal frågetecken inför playoff-matcherna till VM. Alexander Isak har brutit foten och en återkomst till den 26 mars är osäker, samtidigt som Viktor Johansson åkt på en axelskada.