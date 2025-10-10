Sverige är pressat i VM-kvalet.

Nu kan superdatorn BETSiE förutspå ”Blågults” chanser till avancemang.

Då står det klart att Sverige når VM 2026 i över 30 procent av fallen.

Foto: Bildbyrån

Efter fiaskostarten på VM-kvalet i september är det svenska herrlandslaget pressat att vinna. ”Blågult” fick bara med sig ett kryss hem från Slovenien i premiärmatchen, och bortamötet med Kosovo slutade i fiasko och en 2–0-förlust. Nu väntar gruppettan Schweiz på fredag och tvåan Kosovo på måndag i två riktiga måstematcher för det svenska landslaget.

För att nå VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko krävs det en förstaplats i gruppen. Grupptvåorna går till playoff för att säkra avancemang till turneringen, och för Sverige, som vann sin Nations League-grupp, skulle även en tredjeplats i gruppen kunna räcka för en playoff-plats.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att ta reda på hur stora chanser Sverige har till deltagande i VM 2026. BETSiE använder omfattande matchdata, ekonomi och spelarvärden för att simulera matcher 20 000 gånger, och superdatorn ger positiva svar för svensk del.

Det säger superdatorn

Enligt BETSiE:s simuleringar vinner Sverige gruppen, före Schweiz och Kosovo, i 35,1 procent av fallen. Det skulle innebära en direktplats till VM 2026 för ”Blågult” i nästan två av fem fall. Bara Schweiz har en högre gruppvinst-chans än Sverige (56,6 procent).

Anthony Elanga och Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

I lite över 75 procent av superdatorns simuleringar slutar Sverige topp två i gruppen (inklusive en förstaplats), vilket minst skulle betyda en playoff-plats till VM 2026. Att ”Blågult” skulle sluta på en tredje- eller fjärdeplats i gruppen, och därmed riskera att missa världsmästerskapet, sker alltså i enbart en av fyra av BETSiE:s simuleringar.

Så kan Sverige nå VM 2026

Samtliga gruppettor i VM-kvalet går direkt till VM 2026. Skulle det bli en andraplats skulle Sverige vara ett playoff-möte från VM-deltagande, och till och med vid en tredjeplats i gruppen skulle drömmen om världsmästerskapet 2026 fortsatt kunna leva för svensk del. De fyra högst rankade gruppvinnarna i Nations League, förutom de som slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp, går nämligen också till playoff. Det som krävs då är att sex av de högre rankade Nations League-vinnarna än Sverige slutar etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Så rankas Nations League-gruppvinnarna:

Portugal Frankrike Tyskland Spanien England Norge Wales Tjeckien Rumänien Sverige

