Officiellt: Fabio Cannavaro tar över Uzbekistan

Fabio Cannvaro har gjort klart med nytt uppdrag.

Italienaren tar över som förbundskapten för Uzbekistan.

Det har ryktats vara på gång ett tag.

Nu denna måndag står det klart att Fabio Cannavaro tar över som förbundskapten för Uzbekistan.

Detta meddelar landets fotbollförbund via sina sociala kanaler.

För Cannavaro blir det nu alltså VM i USA, Kanada och Mexiko nästa år, detta då Uzbekistan redan är kvalificerade.